"Sono un nazista. E...". Orrore contro Matteo Bassetti, la minaccia più agghiacciante | Guarda (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ancora un Orrore contro Matteo Bassetti, sempre nel mirino dei no-vax. Un Orrore denunciato dall'esperto genovese sul suo profilo Instagram. Uno dei punti più bassi raggiunti dalla galassia anti-siero, che l'ha giurata all'esperto, tanto da costringerlo a vivere sotto protezione, l'anticamera della scorta. Scrive Bassetti: "Questa sera Sono comparse decine di queste immagini su uno dei miei profili social in risposta alla pubblicazione di un articolo sull'efficacia dei vaccini - premette -. Rappresenta molto bene l'idea di democrazia, di scienza e di libertà dei movimenti no vax italiani. Non bisogna solo gridarla istericamente in piazza e sul web, occorrerebbe prima sapere cosa è e come funziona", conclude. E l'immagine postata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ancora un, sempre nel mirino dei no-vax. Undenunciato dall'esperto genovese sul suo profilo Instagram. Uno dei punti più bassi raggiunti dalla galassia anti-siero, che l'ha giurata all'esperto, tanto da costringerlo a vivere sotto protezione, l'anticamera della scorta. Scrive: "Questa seracomparse decine di queste immagini su uno dei miei profili social in risposta alla pubblicazione di un articolo sull'efficacia dei vaccini - premette -. Rappresenta molto bene l'idea di democrazia, di scienza e di libertà dei movimenti no vax italiani. Non bisogna solo gridarla istericamente in piazza e sul web, occorrerebbe prima sapere cosa è e come funziona", conclude. E l'immagine postata da ...

