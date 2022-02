Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “Loro hanno grande identità: serve equilibrio dopo l’Inter” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessio Dionisi ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Sassuolo, sfida valida per la ventisettesima giornata della Serie A 2021/2022. L’incontro è in programma per la giornata di domani (26 febbraio) alle ore 20:45 presso lo stadio Mapei. Sull’entusiasmo post-Inter: “Sicuramente i ragazzi hanno speso per fare la partita e nei giorni successivi ci è voluto un po’ di più per riprenderci, non siamo abituati a giocare tutti i giorni a giocare con squadre così forti. Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente, serve tutto per una squadra così forte come la Fiorentina, la squadra che sta facendo meglio in questo periodo ma non solo”. Sugli avversari, che stanno facendo molto bene con Italiano in panchina: “Ha una grande identità e lo si è visto ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Alessioha parlato alla vigilia di, sfida valida per la ventisettesima giornata della Serie A 2021/2022. L’incontro è in programma per la giornata di domani (26 febbraio) alle ore 20:45 presso lo stadio Mapei. Sull’entusiasmo post-Inter: “Sicuramente i ragazzispeso per fare la partita e nei giorni successivi ci è voluto un po’ di più per riprenderci, non siamo abituati a giocare tutti i giorni a giocare con squadre così forti. Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente,tutto per una squadra così forte come la, la squadra che sta facendo meglio in questo periodo ma non solo”. Sugli avversari, che stanno facendo molto bene con Italiano in panchina: “Ha unae lo si è visto ...

