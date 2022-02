Mara Venier torna a Venezia: “Finalmente a casa” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Non tornava nella sua Venezia da tanti anni, da quando era scomparsa la mamma Elsa nel 2015. Ora Mara Venier in laguna rivive emozioni forti e porta i follower a spasso per i canali mostrando la sua casa. “Che meraviglia, che bello, che stupendo…” ripete mentre si guarda intorno riconoscendo palazzi e luoghi. E perfino la nebbia mattutina che ricopre le vie d’acqua sotto la sua abitazione le suona familiare: “Questa è proprio la mia nebbia, è proprio casa”. Lo aveva detto che tra i buoni propositi del nuovo anno ci sarebbe stato il ritorno a Venezia e così Finalmente riabbraccia la sua città dopo diversi anni di assenza. Da quando era scomparsa la mamma con cui aveva un legame molto forte, non aveva più voluto rivivere emozioni e rivedere luoghi cari. ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 25 febbraio 2022) Nonva nella suada tanti anni, da quando era scomparsa la mamma Elsa nel 2015. Orain laguna rivive emozioni forti e porta i follower a spasso per i canali mostrando la sua. “Che meraviglia, che bello, che stupendo…” ripete mentre si guarda intorno riconoscendo palazzi e luoghi. E perfino la nebbia mattutina che ricopre le vie d’acqua sotto la sua abitazione le suona familiare: “Questa è proprio la mia nebbia, è proprio”. Lo aveva detto che tra i buoni propositi del nuovo anno ci sarebbe stato il ritorno ae cosìriabbraccia la sua città dopo diversi anni di assenza. Da quando era scomparsa la mamma con cui aveva un legame molto forte, non aveva più voluto rivivere emozioni e rivedere luoghi cari. ...

