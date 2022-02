La Russia invade l’Ucraina | perché? Tutte le ragioni del conflitto

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Non è semplice svegliarsi con la consapevolezza di avere la guerra accanto casa. E’ una sensazione strana, nuova, difficile da assimilare. Abbiamo sempre visto la guerra in posti distanti, esotici, lontani dalla nostra percezione, dalla nostra vita, come qualcosa che non ci appartiene, fino a ieri mattina, quando ci siamo svegliati con una nuova consapevolezza. I media ne parlavano, Joe Biden così come tutta la Nato e l’Europa erano convinti delle mosse di Putin malgrado le sanzioni paventate; sono state riesumate addirittura questioni annose risalenti a più di 100 anni fa, all’epoca dei zar, dei bolscevichi e dell’Unione Sovietica per spiegare cosa ci fosse dietro le tensioni degli ultimi giorni sul fronte ucraino, ma nessuno poteva mai immaginare cosa sarebbe accaduto il 24 febbraio 2022 traed Ucraina. Cosa è successo ieri in ...