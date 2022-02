Da spyware a stalkerware | così le app spia alimentano la violenza domestica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : spyware stalkerware

Everyeye Tech

Uno "" è un particolare tipo di appche permette di spiare lo smartphone altrui in vari modi, così da captarne dati sensibili come password, localizzazione, account social, ...Come per qualsiasi altro tipo do malware, anche glipossono essere individuati da suite ... Tenete presente che glinormalmente non compaiono con il nome reale e che potrebbero ...TechCrunch ha scoperto che i server di uno spyware installato su delle app stalkerware sono stati vittima a loro volta di uno spyware.If that threat weren't bad enough already, it turns out that a number of these "stalkerware" apps are themselves woefully insecure, and end up leaving your data potentially exposed to even more prying ...