WhatsApp Beta 2.22.6.3 porta con sé una novità tra le info di un contatto (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento di WhatsApp Beta per Android. Vediamo insieme i dettagli di questo aggiornamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento diper Android. Vediamo insieme i dettagli di questo aggiornamento. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : WhatsApp Beta 2.22.6.3 porta con sé una novità tra le info di un contatto - infoitscienza : WhatsApp Beta per iOS rinnova le chiamate vocali - techworldaleant : Ecco come funzioneranno su WhatsApp Desktop beta le reazioni ai messaggi Ancora in fase di sviluppo… - fainformazione : WhatsApp: in arrivo una semplificazione per la privacy degli Status Nelle scorse ore, un'attenta analisi a una rec… - fainfoscienza : WhatsApp: in arrivo una semplificazione per la privacy degli Status Nelle scorse ore, un'attenta analisi a una rec… -