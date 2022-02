Ucraina | iniziato l’attacco russo Primi bombardamenti | Putin all’Occidente | “Non interferite”

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Quello che tutti temevano è accaduto. È di nuovo guerra nel cuore dell’Europa. Il presidente della Russia Vladimir, poco dopo le 5:45 di giovedì 24 febbraio, in tv annuncia: “Ho deciso di autorizzare un’operazione militare speciale nel Donbass, in Est”. Una dichiarazione di guerra in piena regola. Seguita dalla minaccia: “Per tutti coloro che dall’esterno cercheranno di interferire: la risposta della Russia porterà a conseguenze che non avete mai sperimentato”. Subito dopo arrivano le notizie di esplosioni ein diverse città ucraine, da Kharkiv a Odessa compresa la capitale Kiev. “L’obiettivo – ha dichiarato– è difendere le persone vittime degli abusi e del genocidio commesso dal regime di Kiev. Ci impegneremo per la smilitarizzazione e la denazificazione ...