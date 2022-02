Milano - Follia Area C: la Panda Hybrid pagherà, le plug-in di lusso no (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si intensifica la guerra all'auto del Comune di Milano. Dopo l'approvazione del Piano aria e clima da parte del consiglio, che dall'1 ottobre mette al bando i veicoli a gasolio Euro 5 nella Ztl , ora nel mirino della giunta finiscono persino le auto ibride con emissioni di anidride carbonica superiori a 100 g/km, finora esentate dal pagamento del ticket d'ingresso nella cosiddetta Area C, la zona della città di circa 10 kmq delimitata dalla cerchia dei Bastioni. Dall'1 ottobre, se tra le 7.30 e le 19.30 dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) supereranno uno dei 43 varchi, anche queste auto dovranno pagare 5 euro (2 euro per i residenti dopo 40 ingressi annuali gratuiti). Beffati decine di migliaia di milanesi. La mossa, va detto, era attesa, ma colpisce comunque decine di migliaia di milanesi che negli ultimi anni hanno acquistato vetture ibride ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 24 febbraio 2022) Si intensifica la guerra all'auto del Comune di. Dopo l'approvazione del Piano aria e clima da parte del consiglio, che dall'1 ottobre mette al bando i veicoli a gasolio Euro 5 nella Ztl , ora nel mirino della giunta finiscono persino le auto ibride con emissioni di anidride carbonica superiori a 100 g/km, finora esentate dal pagamento del ticket d'ingresso nella cosiddettaC, la zona della città di circa 10 kmq delimitata dalla cerchia dei Bastioni. Dall'1 ottobre, se tra le 7.30 e le 19.30 dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) supereranno uno dei 43 varchi, anche queste auto dovranno pagare 5 euro (2 euro per i residenti dopo 40 ingressi annuali gratuiti). Beffati decine di migliaia di milanesi. La mossa, va detto, era attesa, ma colpisce comunque decine di migliaia di milanesi che negli ultimi anni hanno acquistato vetture ibride ...

