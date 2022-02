Consigli scommesse raddoppio giornaliero – 25 febbraio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fine settimana di calcio, molte big in cerca di una pronta riscossa, per questi Consigli scommesse per il raddoppio giornaliero del 25 febbraio punteremo sulla Serie A. Le due squadre milanesi vengono entrambe da uno stop non esattamente previsto ma che a questo punto della stagione potrebbe causare qualche barcollamento difficile da recuperare. Consigli scommesse, il raddoppio giornaliero 25 febbraio – Quota totale 1,95 (Goldbet) Milan-Udinese: 1 – quota 1,45 L’imprevisto stop contro la Salernitana ultima in classifica deve restare tale, un singolo episodio imprevisto. L’opportunità di guadagnare 3 punti contro l’Inter non è stata sfruttata a dovere. Non è detto che da qui a fine stagione se ne presentino altre così ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Fine settimana di calcio, molte big in cerca di una pronta riscossa, per questiper ildel 25punteremo sulla Serie A. Le due squadre milanesi vengono entrambe da uno stop non esattamente previsto ma che a questo punto della stagione potrebbe causare qualche barcollamento difficile da recuperare., il25– Quota totale 1,95 (Goldbet) Milan-Udinese: 1 – quota 1,45 L’imprevisto stop contro la Salernitana ultima in classifica deve restare tale, un singolo episodio imprevisto. L’opportunità di guadagnare 3 punti contro l’Inter non è stata sfruttata a dovere. Non è detto che da qui a fine stagione se ne presentino altre così ...

