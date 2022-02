Calciomercato: colpaccio dalla Premier, arriverá nel 2023 (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Il mercato è imprevedibile, il nome dell'ultimo vincitore di Europa League è ambito da diversi club extraeuropei: il Bayern Monaco è diffidente nei confronti del mercato e pronto a valutare diverse soluzioni in caso di partenza di Lewandowski, ma soprattutto sostituendo il migliore Sule, che di recente firmato con il Dortmund. Christensen lascerà il Chelsea per il prossimo mercato: in evoluzione con il difensore danese affamato di nuove opportunità. Il Chelsea scadrà a giugno, ha rivelato Calciomercato. com, Andreas Christensen, si è avvicinato all'Inter, molto affezionato al Bayern Monaco.Non solo i club italiani cercano il prossimo mercato di Christensen del Chelsea, ma ci sono anche diversi club in Germania e Spagna che apprezzano la qualità del giocatore danese come obiettivo nel trasferimento mercato È Christensen del Chelsea. Il difensore danese è ... Leggi su goalnews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Goal News ? Il mercato è imprevedibile, il nome dell'ultimo vincitore di Europa League è ambito da diversi club extraeuropei: il Bayern Monaco è diffidente nei confronti del mercato e pronto a valutare diverse soluzioni in caso di partenza di Lewandowski, ma soprattutto sostituendo il migliore Sule, che di recente firmato con il Dortmund. Christensen lascerà il Chelsea per il prossimo mercato: in evoluzione con il difensore danese affamato di nuove opportunità. Il Chelsea scadrà a giugno, ha rivelato. com, Andreas Christensen, si è avvicinato all'Inter, molto affezionato al Bayern Monaco.Non solo i club italiani cercano il prossimo mercato di Christensen del Chelsea, ma ci sono anche diversi club in Germania e Spagna che apprezzano la qualità del giocatore danese come obiettivo nel trasferimento mercato È Christensen del Chelsea. Il difensore danese è ...

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Inter Marotta corre ai ripari - Corsa a due e nuovo colpaccio - #Calciomercato #Inter #Marotta… - CalcioOggi : Calciomercato Juventus, “vendetta” Milan | Colpaccio a zero - JuveLive - infoitsport : Calciomercato Juventus, “vendetta” Milan | Colpaccio a zero - CMercatoNews : ?? #Mazraoui-#Milan, la trattativa si complica: due big tentano il colpaccio #Calciomercato - infoitsport : Calciomercato Inter, Klopp stregato: prova il colpaccio a zero -