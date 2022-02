Betis-Zenit, gol ospite al 90? annullato dopo un controllo Var: russi eliminati (VIDEO) (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lo Zenit di San Pietroburgo ha salutato l’Europa League 2021/2022 ai sedicesimi di finale, non riuscendo a ribaltare il 2-3 casalingo per mano del Betis. A Siviglia, con i tifosi iberici in festa per buona parte del match e con un’atmosfera unica, gli ospiti avevano ammutolito i sostenitori biancoverdi con un gol al 90?; gioia incontenibile e festa grande dopo la rete allo scadere di Chistyakov per lo 0-1, infatti, smorzata però pochi minuti dopo da Paolo Valeri. L’arbitro italiano, nelle vesti di responsabile Var, ha richiamato il direttore di gara turco Meler a rivedere un’episodio in area di rigore in occasione del gol. Ravvisato infine un pestone di Erokhin su Gonzalez e conseguente eliminazione per gli ospiti russi; Betis Siviglia agli ottavi di finale, mentre ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 febbraio 2022) Lodi San Pietroburgo ha salutato l’Europa League 2021/2022 ai sedicesimi di finale, non riuscendo a ribaltare il 2-3 casalingo per mano del. A Siviglia, con i tifosi iberici in festa per buona parte del match e con un’atmosfera unica, gli ospiti avevano ammutolito i sostenitori biancoverdi con un gol al 90?; gioia incontenibile e festa grandela rete allo scadere di Chistyakov per lo 0-1, infatti, smorzata però pochi minutida Paolo Valeri. L’arbitro italiano, nelle vesti di responsabile Var, ha richiamato il direttore di gara turco Meler a rivedere un’episodio in area di rigore in occasione del gol. Ravvisato infine un pestone di Erokhin su Gonzalez e conseguente eliminazione per gli ospitiSiviglia agli ottavi di finale, mentre ...

Advertising

lucatelese : Stasera Zenit St Petersburg - Betis di Europa league. Lo Zenith è proprietà di Gazprom. Gazprom e' lo sponsor munif… - sportface2016 : #BetisZenit, incredibile al 90': gol annullato dal Var italiano, russi fuori dall'#EuropaLeague (VIDEO) - AlbertoFarinone : Non ha molto senso parlare di calcio oggi, ma è comunque giusto sottolineare l'ottima prestazione dello #Zenit, che… - AleBaroAB : Betis-Zenit 0-0, ma 2 gol annullati allo Zenit al 47' per fuorigioco e 90' per fallo. In Europa League resta una sq… - ValerioMoggia : Zenit eliminato dal Betis: la squadra di Gazprom è fuori dall'Europa e la UEFA tira un sospirone di sollievo. -