ATP Santiago 2022 | Sebastián Báez e Albert Ramos Viñolas approdano ai quarti di finale

(Di giovedì 24 febbraio 2022) E’ calato il sipario a(Cile) sugli incontri in programma, validi per gli ottavi didell’ATP250 sulla terra rossa sudamericana. I grandi interpreti di questa superficie si sono susseguiti e i risultati hanno confermato le attese. Partiamo dalla testa di serie n.2 del torneo,Vinolas (n.31 del mondo). L’iberico si è imposto contro il connazionale Carlos Tabener per 6-2 7-6 (4), mettendo in mostra le solite insidiose rotazioni mancine. Soprattutto con il drittoha saputo fare la differenza, aprendosi il campo e trovando spesso la soluzione risolutiva sull’angolo scoperto. Missione compiuta e neici sarà l’incrocio con l’argentino Facundo Bagnis (n.8 del seeding). Il n.74 del ranking ha avuto vita facile contro il boliviano Hugo Dellien (n.98 ...

Advertising

livetennisit : ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Secondo Turno. Ad Acapulco in campo Medvedev,… - infoitsport : ATP 500 Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati con il dettaglio del Day 2. Fuori Sonego ad Acapulco che manca mat… - FirstServeTnnis : Santiago ???? Results R32 Central ???? Kecmanovic def Cecchinato ???? 7-5, 6-1 ???? Dellien def Lama ???? 6-3, 6-4 ???? Hanfma… - Redblack100x100 : RT @federtennis: ???? Tutti gli azzurri in campo oggi: ? 13:00 ???? Dubai ATP Sinner ?? Davidovich Fokina ?15:30 ???? Santiago ATP Cecchinato ??… - saqueyvolea : ATP SANTIAGO R1 Alejandro Tabilo (CHI) A RENZO Renzo Olivo (ARG) 6-1-6-3 -

Ultime Notizie dalla rete : ATP Santiago

... Serie B " Crotone - Cosenza (diretta su DAZN) Ore 18.30 CALCIO, Serie B " Diretta Gol (diretta su Sky Sport Calcio) Ore 19.30 TENNIS,250del Cile (diretta su SuperTennis) Ore 20.00 ...Quarta sconfitta in altrettante partite - tra qualificazioni e main draw - in questo 2022 per Marco Cecchinato, uscito subito di scena anche nel torneo250 didel Cile, quarto appuntamento del 'Golden Swing' sulla terra sudamericana. Il 29enne palermitano, numero 90 del ranking, è stato sconfitto per 7 - 5, 6 - 1, in poco più di un'ora e ...Programma, orari e ordine di gioco dell'Atp Santiago 2022 di giovedì 24 febbraio: si parte alle 15:30, ecco tutte le partite in programma ...ROMA - Colpo di scena nel primo turno del "Chile Dove Man+Care Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di circa mezzo milione di euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Club Depo ...