Plusvalenze Sampdoria | i dettagli dell’indagine sui blucerchiati

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)sospette,tranquilla: iche coinvolge l’ex CdA blucerchiato Laal pari di altre società ha ricevuto la notifica della fine dei controlli della Procura Federale per quanto riguarda lesospette. Isi sono detti tranquilli del buon esito della questione avendo agito nel rispetto delle norme. Tante le operazioni nel mirino per un totale di 11 milioni e 150 mila euro. L’indagine, come riporta Il Secolo XIX, coinvolge tutti i componenti del CdA nel periodo di riferimento (Ferrero, Romei, Fiorentino, Repetto, Praga, Tognozzi, Invernizzi, Profiti, Castanini e Vidal. Oltre a Ienca, avendo la delega sulle firme dei contratti). L'articolo proviene da Calcio News 24.

