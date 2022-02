Cristel Carrisi | stoccata ad Albano e Romina | l’attacco che non ti aspetti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.si è lasciata andare e ha rivelato a chi deve davvero l’amore. Delle parole che potrebbero far storcere il naso ai fan di. Ecco cosa ha rivelato. La terza figlia diPower è intervenuta ai microfoni di Oggi è un altro giorno dove ha raccontato la

Advertising

tvblogit : Oggi è un altro giorno, Romina e Cristel Carrisi ricordano la sorella Ylenia (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Cristel Carrisi

YouMovies

Per la prima voltae Rominainsieme parlano di Ylenia, della sorella scomparsa venti anni ......Chi è Brigitta Cazzato figlia di Loredana Lecciso Tutti conosco ormai Jasmine e Al BanoJr, ... Brigitta è infatti molto amica di Romina Jr e, le figlie di Al Bano e Romina Power, come ...Cristèl Carrisi e la sorella Romina si commuovo a “Oggi è un altro giorno”. Cristèl si è collegata con il programma condotto da Serena Bortone su RaiUno ...Per anni, da sempre, Romina Carrisi e Cristel Carrisi hanno evitato di parlare di Ylenia, della sorella maggiore scomparsa venti anni fa. Se oggi ci riescono è grazie al percorso di analisi, grazie al ...