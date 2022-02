Champions:Benfica - Ajax; pari Yaremchuk, un gol per l'Ucraina (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il gol del pari 2 - 2 in Benfica - Ajax, match di andata degli ottavi di finale di Champions League ha un sapore speciale che va ben oltre quello sportivo. A segnarlo è il bomber ucraino della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Il gol del2 - 2 in, match di andata degli ottavi di finale diLeague ha un sapore speciale che va ben oltre quello sportivo. A segnarlo è il bomber ucraino della ...

Advertising

SkySport : BENFICA-AJAX 2-2 Risultato finale ? ? #Tadic (17') ? aut. #Haller (26') ? #Haller (29') ? #Yaremchuk (72') ? ?… - Gazzetta_it : Haller non basta all'Ajax: Yaremchuk pareggia per il Benfica e per l'Ucraina. #BenficaAjax 2-2 #UCL - RaiSport : ?? #Benfica - #Ajax 2-2 #Yaremchuk segna e dedica la rete alla sua #Ucraina nel momento di massima crisi politica… - Mediagol : Benfica-Ajax 2-2, pari spettacolare in Champions. Haller protagonista: gol e autogol - sportli26181512 : Brilla Joao Felix, ma Atletico-United è 1-1. Benfica-Ajax show: JF7 si prende la scena e oscura CR7, servito poco e… -