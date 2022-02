Stornara, due anziani trovati morti all’interno di un’abitazione La scoperta nel pomeriggio (Di martedì 22 febbraio 2022) I corpi di due anziani sono stati trovati privi di vita nel pomeriggio all’interno della loro abitazione a Stornara (Foggia). Si tratta di un uomo di 73 anni, e di una donna di 72. La scoperta è stata fatta dalla figlia. Sul luogo sono piombati i carabinieri del Comando provinciale. Sono in corso le indagini, ma si ipotizza che il decesso sia stato causato da una fuga di gas. L'articolo Stornara, due anziani trovati morti all’interno di un’abitazione <small class="subtitle">La scoperta nel pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 22 febbraio 2022) I corpi di duesono statiprivi di vita neldella loro abitazione a(Foggia). Si tratta di un uomo di 73 anni, e di una donna di 72. Laè stata fatta dalla figlia. Sul luogo sono piombati i carabinieri del Comando provinciale. Sono in corso le indagini, ma si ipotizza che il decesso sia stato causato da una fuga di gas. L'articolo, duedi Lanel proviene da Noi Notizie..

