Operaio travolto in un cantiere a Rosignano (Li) (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ennesimo morto sul lavoro in Toscana. Un Operaio di 55 anni di Livorno – Marco Cecchi – è morto investito da un'auto. L'uomo stava lavorando in un cantiere stradale. È successo ieri mattina intorno alle 11.30 presso lo stradone della Torre nel comune di Rosignano . L'Operaio era impegnato nella costruzione di una rotatoria: è stato investito da un'auto che lo ha compresso contro un mezzo pesante della ditta, posteggiato dentro il cantiere. Gli operai della ditta Slesa di Ponsacco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

