Katia Ricciarelli contro Alex Belli | “Andiamo fuori e ti faccio un c**o così”

(Di martedì 22 febbraio 2022) La soprano è infastidita dalla dinamica del triangolo che da mesi va avanti nella Casa e lo ha palesato molto bene nel confronto con l'ex di Centovetrine: “Se non fossimo in televisione ti darei anche una sberla! Te la darei perché non amo quelli che esibiscono i sentimenti, gli esibizionisti!”. L'articolo proviene da DireDonna.

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

In vista della finale del prossimo 14 marzo, Soleil Sorge ehanno parlato di Tommaso Zorzi , vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip . L'italo americana, inoltre, ne ha parlato molto bene. Soleil Sorge elogia Tommaso Zorzi: "...Ma la sua uscita non è stata certo idilliaca: prima lo scontro con, poi Soleil che gli gira la faccia e non lo saluta. E ora come vivranno nella casa senza di lui? Ci saranno ancora ...Alex Belli e Davide Silvestri sono diventati veri amici nella casa del Grande Fratello Vip. E adesso che è uscito Davide non ha nascosto a Katia Ricciarelli di sentire fortemente la sua mancanza. A ...I Cugini di Campagna faranno parte del cast de L'Isola dei Famosi? Tutti i dettagli all'interno dell'articolo!