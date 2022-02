**Governo: Draghi, 'abbiamo davanti stazione di ripresa e riforme'** (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "abbiamo davanti una stagione di ripresa e riforme". Lo dice il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento di apertura alla cerimonia al Consiglio di Stato. "Dopo i traumi della pandemia - osserva il presidente del Consiglio - le giurisdizioni devono impegnarsi ulteriormente nella direzione di una maggiore efficienza e velocità di risposta, mantenendo però il necessario rigore". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos) - "una stagione di". Lo dice il premier Marioin un passaggio del suo intervento di apertura alla cerimonia al Consiglio di Stato. "Dopo i traumi della pandemia - osserva il presidente del Consiglio - le giurisdizioni devono impegnarsi ulteriormente nella direzione di una maggiore efficienza e velocità di risposta, mantenendo però il necessario rigore".

Ultime Notizie dalla rete : **Governo Draghi Ucraina:Meloni,Draghi riferisca immediatamente al Parlamento "Rinnoviamo la richiesta al premier Draghi di riferire immediatamente alle Camere sull'evoluzione della crisi e sulla posizione assunta dal governo, nonché di convocare senza indugio gli organismi preposti alla sicurezza nazionale". Lo ...

Ucraina: Draghi, da Mosca inaccettabile violazione sovranità "Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due territori separatisti del Donbass. Si tratta di una inaccettabile ...Mario Draghi in ...

Dai balneari ai fondi Tav, le dieci trappole in Parlamento per il governo Draghi Il Sole 24 ORE Ucraina: Draghi, da Mosca inaccettabile violazione sovranità (ANSA) - ROMA, 22 FEB - "Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere ... Così il premier Mario Draghi in apertura del suo discorso ...

Protesta dei bus turistici a Palermo, bloccata piazza Indipendenza Dall’8 febbraio in tutta Italia si susseguono manifestazioni contro le misure del governo Draghi contenute nel dl Sostegni Ter che “ignora totalmente la categoria – si legge in una nota ...

