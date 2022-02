Claudio Mandia, spunta l’ipotesi del suicidio: temeva l’espulsione dal college di Ny dopo un compito copiato (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo alcune fonti, Claudio Mandia si sarebbe suicidato. spunta una nuova ipotesi sulla morte di Claudio Mandia, a quanto riporta The Huffington Post, lo studente italiano di 17 anni trovato morto in una scuola negli Stati Uniti. A quanto sembra questo si sarebbe suicidato per la paura di essere espulso dall’Istituto che frequentava, a causa di un provvedimento disciplinare. Il ragazzo salernitano è ritrovato senza vita nella notte tra giovedì e venerdì scorso nella Ef Academy di Tarrytown, a nord di New York. Claudio Mandia si sarebbe suicidato? Una notizia non ancora ufficiale ma che è spuntata nelle ultime ore Nessuno al momento parla ufficialmente di suicidio, ma tutte le indicazioni raccolte tra gli studenti e le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo alcune fonti,si sarebbe suicidato.una nuova ipotesi sulla morte di, a quanto riporta The Huffington Post, lo studente italiano di 17 anni trovato morto in una scuola negli Stati Uniti. A quanto sembra questo si sarebbe suicidato per la paura di essere espulso dall’Istituto che frequentava, a causa di un provvedimento disciplinare. Il ragazzo salernitano è ritrovato senza vita nella notte tra giovedì e venerdì scorso nella Ef Academy di Tarrytown, a nord di New York.si sarebbe suicidato? Una notizia non ancora ufficiale ma che èta nelle ultime ore Nessuno al momento parla ufficialmente di, ma tutte le indicazioni raccolte tra gli studenti e le ...

Advertising

Tg3web : L'ombra del suicidio sulla morte a New York di Claudio Mandia. Lo studente di Battapaglia era stato messo in isolam… - VIOLA_MARTELLA : RT @VIOLA_MARTELLA: @serenel14278447 - tfnews_t : #ClaudioMandia: il #giovane salernitano morto a #NewYork #cronaca #studente #scuola #school #efacademy @EF_Academy… - infoitinterno : Morte Claudio Mandia, ipotesi suicidio. “Era stato espulso dal college per un compito copiato” - infoitinterno : Claudio Mandia, chi è il ragazzo di Battipaglia morto in un college di New York | LA STORIA -