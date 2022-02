ATP Acapulco 2022 | notte folle in Messico | con Zverev e Brooksby cade il record del match terminato più tardi nella storia!

Leggi su oasport

(Di martedì 22 febbraio 2022) Giornata assolutamente pazza, senza ulteriori giri di parole, all’ATP 500 di. Tre lunghissime battaglie sul nuovo Centrale della città messicana fanno sì che il programma termini a un’ora quasi improponibile a qualunque latitudine: le 4:54, un fatto mai visto in tutta la storia del tennis. Il precedenterisaliva agli Australian Open 2008, con Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis che lottarono per cinque set fino alle 4:34 ora di Melbourne. Tutto perché, nei fatti, il torneo prevede un programma prevalentemente notturno, per ragioni soprattutto climatiche. Dura 3 ore e 11 minuti iltra John Isner e Fernando Verdasco, con l’americano che necessita di ben 29 ace per battere il madrileno per 7-5 6-7(4) 7-6(3). Sarebbe ilpiù lungo della storia del torneo se, pochi minuti dopo, non intervenissero ...