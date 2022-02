“Zaia e Fontana hanno inconsapevolmente dichiarato guerra alla Cina”: tutta colpa di un video (Di lunedì 21 febbraio 2022) Archiviate le olimpiadi invernali di Pechino, è già il momento di pensare a Milano – Cortina 2026 e i nostri governatori lo sanno molto bene, o forse no. Il video, infatti, del passaggio del testimone tra Cina ed Italia mandato ieri durante la cerimonia di chiusura dei giochi, ha suscitato non poche perplessità sul suo scopo ed anche sua sulla riuscita. Una cosa è certa: se ne parla da ieri e nel bene e nel male, purché se ne parli, l’obiettivo è stato raggiunto. Ma qual è il video incriminato in queste ore? Facciamo un passo indietro. Ieri parte della cerimonia a Pechino è stata dedicata proprio alle prossime Olimpiadi in Italia, la bandiera olimpica, infatti, è passata dal sindaco di Pechino ai due sindaci di Milano, Beppe Sala, e di Cortina, Gianpietro Ghedina, accompagnati da Valentina Vezzali, Sottosegretario con ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 21 febbraio 2022) Archiviate le olimpiadi invernali di Pechino, è già il momento di pensare a Milano – Cortina 2026 e i nostri governatori lo sanno molto bene, o forse no. Il, infatti, del passaggio del testimone traed Italia mandato ieri durante la cerimonia di chiusura dei giochi, ha suscitato non poche perplessità sul suo scopo ed anche sua sulla riuscita. Una cosa è certa: se ne parla da ieri e nel bene e nel male, purché se ne parli, l’obiettivo è stato raggiunto. Ma qual è ilincriminato in queste ore? Facciamo un passo indietro. Ieri parte della cerimonia a Pechino è stata dedicata proprio alle prossime Olimpiadi in Italia, la bandiera olimpica, infatti, è passata dal sindaco di Pechino ai due sindaci di Milano, Beppe Sala, e di Cortina, Gianpietro Ghedina, accompagnati da Valentina Vezzali, Sottosegretario con ...

