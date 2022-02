Rrahmani: «Cagliari pericoloso in casa, a noi servono punti» (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore del Napoli Amir Rrahmani ha parlato a DAZN prima di Cagliari-Napoli. Le sue parole: «Il Cagliari è una squadra che in casa gioca molto bene. Noi facciamo il nostro gioco, abbiamo bisogno di punti così come in tutte le partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del difensore del Napoli Amirha parlato a DAZN prima di-Napoli. Le sue parole: «Ilè una squadra che ingioca molto bene. Noi facciamo il nostro gioco, abbiamo bisogno dicosì come in tutte le partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

