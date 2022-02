Ranking ATP 21 febbraio 2022 | Medvedev sempre più vicino a Djokovic | Berrettini e Sinner in Top-10

(Di lunedì 21 febbraio 2022) Daniilvedepiù vicina la vetta delATP. Il russo insegue Novak, con il serbo che comanda con 8875 punti contro gli 8435 del nativo di Mosca. Un sorpasso che potrebbe anche arrivare questa settimana con i tornei di Dubai ed Acapulco in programma. Terza posizioneper Alexander Zverev, che precede Stefanos Tsitsipas e Rafael Nadal. Sesto posto per Matteo, che non è il solo italiano presente nella Top-10, visto che al decimo posto c’è Jannik. TOP-10 ATP (al 21.02.)1 Novak(Serbia) 8875 punti 2 Daniil(Russia) 8435 3 Alexander Zverev (Germania) 7515 4 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 6565 5 Rafael Nadal (Spagna) 65156 ...

bladistic : Oggi 21 Febbraio 2022 il N del ranking ATP è #medvedev. Scalzato #Djiokovic dopo anni ininterrotti di dominio asso… - IlBlogdiAndy : Da domani @alcarazcarlos03 diventa n. 20 nel ranking #ATP a soli 18 anni - IlBlogdiAndy : #Tennis dico 3 nomi #Tauson Clara 19 anni #Fruhivirtova Brenda 14 anni #Alcaraz Carlos 18 anni saranno top 10… - Budulacci70 : A fine anno Alcaraz starà almeno al posto di Berrettini nel ranking Atp - infoitsport : MONTEPREMI ATP 500 Dubai 2022: soldi e punti del ranking con Djokovic e Sinner -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking ATP

... in diretta su SuperTennis e SuperTennix alle 21,30, migliorerà significativamente il best. Il diciottenne sarà numero 24 se dovesse cedere contro Diego Schwartzman, vincitore dell'500 ..., I PUNTI DA SCARTARE PER DJOKOVIC E MEDVEDEV NELLE PROSSIME DUE SETTIMANE Punti persi da Novak Djokovic il 21 febbraio: 2000 (Australian Open 2021). Punti in classifica: 8875 Punti persi ...L’azzurro sfida il numero uno del mondo al ritorno nel circuito dopo il caso diplomatico e l’espulsione dall’Australia. L’occasione per pareggiare i conti dopo il Roland Garros ...Settimana da incorniciare per Carlos Alcaraz, che si laurea campione dell’Atp di Rio de Janeiro 2022 e da lunedì 21 febbraio farà ufficialmente il suo debutto tra i primi 20 del ranking Atp. Primo ...