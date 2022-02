Caterpillar, per Jesi si fa avanti Imr automotive: acquisto sito e stop licenziamenti (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sembrerebbe in dirittura d’arrivo la crisi aperta sullo stabilimento Caterpillar di Jesi dopo la decisione della multinazionale americana di chiudere lo stabilimento e l’apertura della procedura di licenziamento dei 189 lavoratori dipendenti: l’Imr automotive industries di Carate Brianza infatti ha messo sul tavolo Mise una proposta globale che comprenderebbe l’acquisto dello stabilimento marchigiano e l’assorbimento dell’occupazione. Una manifestazione d’interesse raccolta da Caterpillar che su questa base e per “favorire la definizione dell’operazione e il conseguente avvio di un percorso di reindustrializzazione che tuteli i lavoratori” ha concesso la proroga, fino ad oggi rifiutata, di 15 giorni della procedura di mobilità, in scadenza mercoledì prossimo. L’accordo di massima, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sembrerebbe in dirittura d’arrivo la crisi aperta sullo stabilimentodidopo la decisione della multinazionale americana di chiudere lo stabilimento e l’apertura della procedura di licenziamento dei 189 lavoratori dipendenti: l’Imrindustries di Carate Brianza infatti ha messo sul tavolo Mise una proposta globale che comprenderebbe l’dello stabilimento marchigiano e l’assorbimento dell’occupazione. Una manifestazione d’interesse raccolta dache su questa base e per “favorire la definizione dell’operazione e il conseguente avvio di un percorso di reindustrializzazione che tuteli i lavoratori” ha concesso la proroga, fino ad oggi rifiutata, di 15 giorni della procedura di mobilità, in scadenza mercoledì prossimo. L’accordo di massima, ...

