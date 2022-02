Inter-Sassuolo (0-2), Inzaghi: “Dovevamo stare attenti” (Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato dopo la sorprendete sconfitta casalinga per due a zero contro il Sassuolo di Dionisi. Per il Sassuolo un’altra prestigiosa vittoria in trasferta, i neroverdi hanno espugnato due volte San Siro e l’Allianz Stadium in questa stagione. Sassuolo-Inter, Inzaghi: “Sono molto arrabbiato” L’allenatore dei nerazzurri ha parlato cosi della gara dei suoi: “Sono molto arrabbiato per l’approccio. Abbiamo avuto tre giorni da mercoledì e ne avevamo parlato della forza del Sassuolo. Dovevamo stare attenti. Nella ripresa abbiamo provato a organizzare qualcosa e non siamo stati nemmeno troppo di fortunati con gli episodi ma Dovevamo approcciarla ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore dell’, Simone, ha parlato dopo la sorprendete sconfitta casalinga per due a zero contro ildi Dionisi. Per ilun’altra prestigiosa vittoria in trasferta, i neroverdi hanno espugnato due volte San Siro e l’Allianz Stadium in questa stagione.: “Sono molto arrabbiato” L’allenatore dei nerazzurri ha parlato cosi della gara dei suoi: “Sono molto arrabbiato per l’approccio. Abbiamo avuto tre giorni da mercoledì e ne avevamo parlato della forza del. Nella ripresa abbiamo provato a organizzare qualcosa e non siamo stati nemmeno troppo di fortunati con gli episodi maapprocciarla ...

