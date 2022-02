Samp, Giampaolo: 'Quagliarella capocannoniere con Ronaldo. Su Giovinco...' (Di sabato 19 febbraio 2022) Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro l'Empoli, grazie a una... Leggi su calciomercato (Di sabato 19 febbraio 2022) Marco, allenatore delladoria, parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua squadra contro l'Empoli, grazie a una...

Advertising

DAZN_IT : ?? in gol in #SerieA con ?????? 1??8??0?? in totale La Samp vince trascinata dal suo capitano: la cura Giampaolo funz… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Quagliarella un ragazzo di 39 anni tutto per #Giampaolo. Le parole #Samp #SampEmpoli - a7_ferrando : RT @DAZN_IT: ?? in gol in #SerieA con ?????? 1??8??0?? in totale La Samp vince trascinata dal suo capitano: la cura Giampaolo funziona #Qua… - ContropiedeA : La cura Giampaolo funziona: la Samp liquida l'Empoli con 2 reti di Quagliarella - cmdotcom : #Quagliarella show: la #Samp batte l'#Empoli, #Giampaolo respira #SampdoriaEmpoli -