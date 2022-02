LIVE Berrettini-Alcaraz, ATP Rio 2022 in DIRETTA: si parte dopo Andujar-Schwartzman (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.40 Terzo set fra Diego Schwartzman e Pablo Andujar: lo spagnolo si aggiudica il secondo set con il punteggio di 6-4. Si allunga di conseguenza l’attesa per Berrettini-Alcaraz che comincerà al termine di questo incontro. 17.36 Schwartzman si è aggiudicato il primo set per 7-6 contro Andujar. 17.18 Il match inizierà non prima delle 19.00 ed in ogni caso dopo la sfida tra l’argentino Schwartzman e lo spagnolo Andujar, attualmente 6-5 nel primo set per il sudamericano. 17.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Alcaraz, quarti di finale dell’ATP 500 di Rio ... Leggi su oasport (Di sabato 19 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.40 Terzo set fra Diegoe Pablo: lo spagnolo si aggiudica il secondo set con il punteggio di 6-4. Si allunga di conseguenza l’attesa perche comincerà al termine di questo incontro. 17.36si è aggiudicato il primo set per 7-6 contro. 17.18 Il match inizierà non prima delle 19.00 ed in ogni casola sfida tra l’argentinoe lo spagnolo, attualmente 6-5 nel primo set per il sudamericano. 17.15 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alladi, quarti di finale dell’ATP 500 di Rio ...

