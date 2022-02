Laboratorio di Videogiochi: Nintendo insegna il coding in una scuola primaria! (Di sabato 19 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa, Nintendo ci ha messo a conoscenza di una graziosa iniziativa riguardante il suo Laboratorio di Videogiochi, con cui ha provato ad insegnare agli alunni di una scuola primaria… il coding Non solo Nintendo Direct. Nel maggio dello scorso anno, in esclusiva Nintendo Switch, la grande N rilasciò Laboratorio di Videogiochi, un’esperienza di gioco che permette di imparare, in modo interattivo, la programmazione di un software videoludico. Attraverso lezioni guidate, pensate per essere divertenti e stimolanti, il software si adatta a qualsiasi livello di esperienza e permette a chiunque di imparare qualcosina di coding e sviluppo. Dopo il successo dell’attività svoltasi la ... Leggi su tuttotek (Di sabato 19 febbraio 2022) Tramite comunicato stampa,ci ha messo a conoscenza di una graziosa iniziativa riguardante il suodi, con cui ha provato adre agli alunni di unaprimaria… ilNon soloDirect. Nel maggio dello scorso anno, in esclusivaSwitch, la grande N rilasciòdi, un’esperienza di gioco che permette di imparare, in modo interattivo, la programmazione di un software videoludico. Attraverso lezioni guidate, pensate per essere divertenti e stimolanti, il software si adatta a qualsiasi livello di esperienza e permette a chiunque di imparare qualcosina die sviluppo. Dopo il successo dell’attività svoltasi la ...

