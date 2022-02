Finti operatori di call center bancari fanno pagare per servizi inesistenti

(Di sabato 19 febbraio 2022) PESARO - Cinque denunce nelle prime due settimane di febbraio per truffa. Un fenomeno molto fastidioso messo in atto con varie modalità. Dalla vendita di un cane di razza alle finte operazioni di ...

PESARO - Cinque denunce nelle prime due settimane di febbraio per truffa. Un fenomeno molto fastidioso messo in atto con varie modalità. Dalla vendita di un cane di razza alle finte operazioni di ...... invece, ha visto complici un milanese e un pakistano che, con l'uso di un centralino virtuale, si eranodel servizio di sicurezza della banca di cui la vittima è cliente, ...La truffa perseguita dai carabinieri della stazione di Montecchio di Vallefoglia, invece, vedeva complici un milanese e un pakistano che, con l’uso di un centralino virtuale, si erano finti operatori ...Via telefono ha contattato una pensionata tifernate, fingendosi l’operatore della banca dove la donna ha un conto corrente ed è riuscito a farsi fornire le credenziali di accesso, tramite le quali ha ...