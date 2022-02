Djokovic torna in campo e sfiderà Musetti a Dubai (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono i due azzurri in gara nel "Duty Free TENNIS Championships", ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari che si disputa sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking mondiale e quarta testa di serie, al rientro nel circuito dopo i quarti di finale raggiunti agli Australian Open e pochi giorni dopo l'annuncio della separazione da Riccardo Piatti (il nuovo coach di Sinner è Simone Vagnozzi), esordirà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.47 ATP. Il sorteggio non è stato certo troppo benigno con il 19enne di Carrara, n.57 del ranking ATP e in tabellone con una wild card, visto che è stato abbinato al primo turno al serbo Novak Djokovic, n.1 del mondo e del seeding, che fa il suo esordio stagionale dopo il "caso ... Leggi su agi (Di sabato 19 febbraio 2022) AGI - Jannik Sinner e Lorenzosono i due azzurri in gara nel "Duty Free TENNIS Championships", ricco torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.949.665 dollari che si disputa sul cemento di, negli Emirati Arabi Uniti. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.10 del ranking mondiale e quarta testa di serie, al rientro nel circuito dopo i quarti di finale raggiunti agli Australian Open e pochi giorni dopo l'annuncio della separazione da Riccardo Piatti (il nuovo coach di Sinner è Simone Vagnozzi), esordirà contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, n.47 ATP. Il sorteggio non è stato certo troppo benigno con il 19enne di Carrara, n.57 del ranking ATP e in tabellone con una wild card, visto che è stato abbinato al primo turno al serbo Novak, n.1 del mondo e del seeding, che fa il suo esordio stagionale dopo il "caso ...

Advertising

WeAreTennisITA : DJOKOVIC PRONTO A SALTARE ALTRI SLAM ?? Torna a parlare il n.1 del mondo in esclusiva alla BBC, non si dichiara cont… - telodogratis : Atp 500 Dubai: Djokovic torna in campo contro Musetti, per Sinner la prima del dopo Piatti - telodogratis : Djokovic torna in campo e sfiderà Musetti a Dubai - zazoomblog : Djokovic torna in campo e sfiderà Musetti a Dubai - #Djokovic #torna #campo #sfiderà - andreastoolbox : ATP Dubai - Djokovic torna in campo con Musetti, sorteggio insidioso per Sinner -