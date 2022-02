Ciclismo | Brandon McNulty | “Poteva andare meglio | sono ancora in cima alla classifica generale”

Leggi su oasport

(Di sabato 19 febbraio 2022)esprime il proprio parere al termine della quarta prova della Volta ao Algarve, frazione a cronometro che è stata vinta dal belga Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl). Il portacolori della UAE ha chiuso al quarto posto alle spalle del britannico Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) e dello svizzero Stefan Kung (Groupama FDJ), rispettivamente in terza e seconda piazza. L’americano ha rilasciato ai microfoni della propria formazione: “, macomunque abbastanza contento della mia corsa. Ho cercato di tenere il mio ritmo ale di entrare in ritmo fin dall’inizio. Evenepoel ha ottenuto una vittoria in scioltezza”. Il nativo di Phoenix (Arizona) guarda già a domani, tappa cruciale in ottica: ...