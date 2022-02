UFFICIALE – Rinnovo in difesa per il Sassuolo! (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Sassuolo di Alessio Dionisi getta le basi per il futuro e attraverso i propri canali social annuncia di aver trovato l’accordo definitivo per il Rinnovo del difensore Giorgios Kyriakopoulos fino al 30 giugno 2025. L’accordo era già nell’aria da diverso tempo, ma ora finalmente è arrivata anche l’ufficialità. Qui di seguito il comunicato UFFICIALE del club neroverde: Sassuolo Kyriakopoulos Rinnovo“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica il Rinnovo contrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Giorgios Kyriakopoulos (1996, difensore) fino al 30 giugno 2025“. Leggi su rompipallone (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Sassuolo di Alessio Dionisi getta le basi per il futuro e attraverso i propri canali social annuncia di aver trovato l’accordo definitivo per ildel difensore Giorgios Kyriakopoulos fino al 30 giugno 2025. L’accordo era già nell’aria da diverso tempo, ma ora finalmente è arrivata anche l’ufficialità. Qui di seguito il comunicatodel club neroverde: Sassuolo Kyriakopoulos“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica ilcontrattuale delle prestazioni sportive del seguente calciatore neroverde: Giorgios Kyriakopoulos (1996, difensore) fino al 30 giugno 2025“.

