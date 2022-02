Rifiuti | smaltimenti illeciti in bonifiche agrarie Val di Non

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti smaltimenti

ANSA Nuova Europa

... i responsabili delle società - tutti indagati per attività organizzate per traffico illecito di- avrebbero smaltito illecitamente ingenti quantitativi di, stimati in circa 400.000 ...Nel marzo 2009 e, ormai in età da pensione, è tornato in galera per truffa ai danni dello Stato e associazione per delinquere: gestiva una ditta didi, si aggiudicava appalti per ...NERETO – Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo ha rigettato il ricorso della proprietà della Wash Italia che aveva impugnato le decisione della Regione Abruzzo di negare ...(ANSA) - TRENTO, 18 FEB - I carabinieri del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Trento, con il supporto dei militari della compagnia di Cles, hanno effettuato il sequestro preventivo di un impianto di ...