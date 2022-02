Pellegrini | 'Roma non è un posto di passaggio'

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lorenzoalla riscossa. Il capitano dellaha dichiarato in un'intervista a SportWeek, il settimanale in edicola sabato con...

Advertising

PagineRomaniste : #Pellegrini, voglia matta di riprendersi la #Roma #ASRoma #CorrieredelloSport - TuttoASRoma : Pellegrini, Roma e Nazionale: “Serve uno scatto in campionato e per il mondiale” - siamo_la_Roma : ?? #Mou si affida ai suoi tre tenori ?? #Abraham, #Zaniolo e #Pellegrini insieme solo 11 volte ?? Colpa soprattutto d… - forzaroma : Abraham-Pellegrini-Zaniolo: la Roma riprova i tre tenori #ASRoma - CalcioNews24 : Le parole del capitano della #Roma #Pellegrini -

Ultime Notizie dalla rete : Pellegrini Roma

...e Mkhitaryan da destra a sinistra sulla trequarti a sostegno del centravanti Abraham. LE SCELTE DI TUDOR Sul fronte Hellas, la principale notizia nelle probabili formazioni diVerona ......è solo il campo e il fatto che Mourinho finalmente ritroverà dall'inizio il trio con, ... Il portoghese tornerà verosimilmente alla difesa a quattro e nelle probabili formazioni di- ...E Pellegrini è dovuto uscire per infortunio dopo solamente un quarto d’ora. Mourinho conta molto su di loro, loro devono alzare ancora un po’ l’asticella del loro rendimento. Con i “tre tenori” in ...L'azzurro può finire in Spagna ma la Roma chiede 22 milioni. Poco meno di quanto vuole per Veretout, altro titolare in uscita. Intanto si prepara la partita di domani contro il Verona: dopo 80 giorni ...