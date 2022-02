Mani Pulite smascherò la bulimia dei partiti Oggi con la riforma Cartabia il colpo di grazia

(Di venerdì 18 febbraio 2022) di Carmelo Sant’Angelo Nel 1992 la fine della prima Repubblica era già scritta nei conti dello Stato prima ancora che nelle sentenze. Nel 1970, anno in cui si attua il decentramento amministrativo, il rapporto debito/Pil era al 37,1%. Appena due anni dopo, completato il trasferimento di alcune funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, il suddetto rapporto balzò al 47,7%. Già in culla le neonate Regioni si rivelarono efficienti macchine mangiasoldi. Alla fine del governo Spadolini (1983) il rapporto in parola era al 70% per spiccare il volo fino al 92% con il governo Craxi (1987). Nel 1992, anno di Tangentopoli, il deficit del bilancio dello Stato aveva raggiunto la cifra monstre di 150 mila miliardi con un rapporto debito/Pil del 118%. La soluzione che Craxi da anni caldeggiava era la cosiddetta “lira pesante” che avrebbe dovuto darci dignità di fronte al marco tedesco. Si ...

borghi_claudio : Effettivamente trent'anni dopo mani pulite riuscire a dare ai cittadini la possibilità di avere una giustizia più g… - fattoquotidiano : '???????? ???????????? - ???? ???????? ????????????' Torna da oggi in libreria e in edicola il libro di @gbarbacetto, @petergomezblog e… - La7tv : #lariachetira Il Direttore @AugustoMinzolin rivela a sorpresa di avere avuto orientamenti di sinistra: 'Cambiai ide… - SalvatoreBova1 : RT @ilfattoblog: 'Il trentennale di Tangentopoli ha solo una chiave di lettura: l’atavico tentativo delle classi dominanti di sottrarsi all… - vinnix63 : RT @fattoquotidiano: PERCHÉ DOPO VENNE LA DESTRA Ora possiamo dirlo: due anni dopo il memorabile 1992 che vide crollare i partiti della Pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Mani Pulite

L'articolo di Tiziana Maiolo del 16 febbraio sui trent'anni diha giustamente messo in rilievo il ruolo avuto in quella vicenda dalla Procura di Milano e dagli organi di informazione, che l'hanno affiancata. Vi è stato, peraltro, un altro protagonista,...In occasione del trentesimo anniversario della maxi - inchiesta di, si accende su Sky Atlantic +1 (al canale 111 di Sky) Sky Atlantic Maratone - A trent'anni da Tangentopoli, con la programmazione della trilogia di 1992, 1993 e 1994 con protagonisti ...Di fatto una sorte di impunità. Il destino delle volte è atroce, ma talvolta è tempestivo come nel caso del rinvio a giudizio per l’ex magistrato (ora in pensione) Piercamillo Davigo, arrivato a 30 ...Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì) La Quinta colonna. Da Mani Pulite alla Trattativa, i processi di piazza hanno lunga tradizione. Célestin Guittard ...