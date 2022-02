Grande Fratello Vip | Alessandro Basciano minaccia Alex Belli | “Ti lancio un peso | non ridere” Interviene la produzione | “Atteggiamento intimidatorio e arrogante”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Nonostante Alfonso Signorini abbia deciso di limitare i provvedimenti disciplinari, ciò non vuol dire che i concorrenti possano comportarsi come vogliono. Lo sa bene, l’ex concorrente di Uomini e Donne ora nella Casa delVip6. Durante la puntata di ieri 17 febbraio, lagli ha fatto recapitare un messaggio molto chiaro dopo lo scontro cone Sophie Codegoni. “Vi abbiamo più volte richiamato ad avere un comportamento civile e corretto nella Casa e di rispettare quanto previsto nel regolamento – ha annunciato il conduttore al ragazzo -. L’che tutti, pubblico compreso, abbiamo visto oggi e le espressioni decisamente troppo ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.#GFVIP - GrandeFratello : CHOC! Questa sera a Grande Fratello ci sarà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente! Twittat… - GrandeFratello : Alfonso legge il comunicato di Grande Fratello: è necessario un intervento in seguito al comportamento di Alessandr… - pesorati : RT @PalmaDicataldo: @pesorati @valeangelsback Purtroppo gran parte degli italiani segue il campionato e Grande Fratello e non possono perde… - rainbowoutsider : RT @creeestina: SI PERÒ SE FANNO IL GRANDE FRATELLO NIP DEVE ESSERE NIP VERAMENTE CON ELEMENTI TIPO LA REGINA DELLA MORTADELLA O FLORIANA M… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Subito dopo la fa fine della quarantaduesima puntata delVip , andata in onda ieri, giovedì 17 febbraio 2022, i due coniugi Alex Belli e Delia Duran, si sono confrontati su quanto è accaduto. Un motivo di confronto è stato il momento intimo ......time di ieri giovedì 17 febbraio 2022 ? RaiUno con l'episodio Streghe di Doc - Nelle tue mani è stata ancora una volta imbattibile per i Vipponi di Alfonso Signorini nella Casa del...Anche in quest’ultima puntata del Grande Fratello Vip grande protagonista è stato Alex Belli e il suo triangolo con Soleil Sorge e Delia Duran. E una volta finita la lunghissima diretta, come ...Il palinsesto di ieri, giovedì 17 febbraio 2022, ha visto la presenza, in prima serata, del Grande Fratello Vip. Il reality show trasmesso da Canale5 ha infatti cambiato giorno di messa in onda, ...