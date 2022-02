Fine vita: Vaticano, no a suicidio, più cure palliative (Di venerdì 18 febbraio 2022) "La Pontificia Accademia per la vita ribadisce l'insegnamento della Chiesa cattolica, riafferma il valore ed il rispetto di ogni vita umana, sostiene il no al suicidio, quindi anche il no al suicidio ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 18 febbraio 2022) "La Pontificia Accademia per laribadisce l'insegnamento della Chiesa cattolica, riafferma il valore ed il rispetto di ogniumana, sostiene il no al, quindi anche il no al...

Advertising

fanpage : La bocciatura dei referendum su eutanasia e cannabis legale è solo l’ultima goccia. C’è una generazione di giovani… - fattoquotidiano : Referendum, Cacciari: “Vengono i brividi all’idea che questi parlamentari debbano trattare temi delicatissimi come… - fanpage : Appello di Enrico Letta e Giuseppe Conte alle forze politiche affinché il Parlamento approvi la legge sul fine vita… - cdallasobrien : RT @Heartless_103: Dirò una cosa impopolare non so cosa sia successo se veramente si sono lasciati o no, ma alla fine la vita è la loro qui… - Majden3 : RT @erretti42: Ma poi, maledizione, quale vita si intende difendere? Quella di chi sta in un letto imbottito di morfina in attesa della fi… -