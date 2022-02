Draghi “Presto una roadmap per l’uscita dalle restrizioni”

(Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Io voglio uscire al piùpossibile, questa è la mia determinazione, vorrei anche eliminare leil piùpossibile. Non abbiamo unaprecisa, ma la faremo, è una questione di giorni, in modo tale da eliminare ogni incertezza tra ora e il 31 marzo. Questo è importantissimo per tutti, perchè darebbe certezza a questo mese che è ancora un pò incerto”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri.“La campagna di vaccinazione procede, quasi l’89% dei cittadini con più di 12 anni ha ricevuto due dosi e 36,6 milioni di italiani hanno ricevuto anche la terza dose”, ha sottolineato il premier, che riguardo alleha ribadito: “Le misure che sono state ...

'Io voglio uscire al piùpossibile, questa è la mia determinazione: e quindi eliminare le restrizioni il piùpossibile'. Così il presidente del Consiglio, Mario, ha risposto a una domanda sulle misure anti - Covid nel corso della conferenza stampa convocata a conclusione del Cdm. 'Non abbiamo ...... questa è la mia determinazione, vorrei anche eliminare le restrizioni il piùpossibile. Non ... Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso della conferenza stampa al termine ...E se per il decreto bollette l'impegno è di quasi 8 miliardi, Draghi chiarisce che l'obiettivo è "uscire al più presto possibile" dalla situazione di emergenza legata alla pandemia di Covid. "Questa è ...A margine del Consiglio dei Ministri sul caro bollette e in ordine al Superbonus Mario Draghi spiega: “Vogliamo eliminare le restrizioni al più presto” Il Presidente del Consiglio Mario Draghi lo ha ...