Bologna, Saputo rimanda il suo ritorno in città: slitta l'incontro con Mihajlovic (Di sabato 19 febbraio 2022) Né oggi, come inizialmente programmato, né domani, come comunicato ieri sera dal club. Joey Saputo non tornerà a Bologna nei prossimi giorni e quindi, non assisterà al match di lunedì contro lo spezia al Dall'Ara. Il presidente rossoblù, secondo quanto riporta l'edizione on line di Repubblica, dovrà quindi rinunciare all'incontro con Mihajlovic che, per molti, sarebbe potuto essere il capolinea del tecnico sulla panchina. SportFace.

