Automha consolida la presenza sul territorio iberico

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 18 febbraio 2022), leader factory nel settore dei magazzini automatici, è presente sulspagnolo dal 2015 con una sede a Barcellona. L’azienda bergamasca ha deciso dire la propriacollaborando con Bellsolà, realtà spagnola che si occupa della produzione di prodotti di panetteria e pasticceria congelati, fondata nel 1890 in provincia di Girona. Nel corso degli anni Bellsolà è stata protagonista di una costante crescita nel settore, diventando uno dei marchi più importanti della “panadería de congelados española” grazie agli investimenti in nuove linee produttive e in innovativi processi tecnologici. I vari prodotti e l’aumento dei volumi di vendita sul mercato nazionale e mondiale hanno portato l’azienda spagnola a rivolgersi ad, con l’obiettivo di sviluppare il proprio ...