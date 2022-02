Zielinski | “Ci è mancata qualità! È successa una cosa anche con l’Inter!”

(Di giovedì 17 febbraio 2022) Piotr Zieli?ski, ai microfoni di Sky Sport nel post partita contro il Barcellona, ha commentato la prestazione degli azzurri e rimandato la sfida al secondo round che si terrà al Maradona giovedì prossimo. Il centrocampista azzurro ha portato il Napoli sul momentaneo vantaggio per 1-0 grazie ad un gran gol arrivato da una sublime giocata di Elmas sulla fascia destra. Questo quanto evidenziato nella sua intervista: “Buon risultato, dovevamo giocare meglio nel secondo tempo, ci siamo abbassati troppo e abbiamo rischiato di perdere. A Napoli sarà un’altra partita, contro il Barcellona è sempre difficile, hanno giocatori di qualità e sapevamo che dovevamo correre tanto. Che emozione segnare in questo stadio, davanti a mio fratello e mio padre che erano sugli spalti e gli altri mi hanno visto dalla TV. Mio fratello è tifoso del Barcellona e sono contento di aver fatto gol in questo ...

... se non vuole rimanere una promessa del calcio. Il suo percorso europeo da qui alla fine ci ... Sulla trequarti il fantasista,per appoggiare Insigne, che ha da raccontare ancora ...nullo come sempre nelle grandi occasioni. Insigne tacchettare per lo più all'indietro e ...che ancora ricordo passivo e inerme sui 2 gol nel finale di quella famigerata partita della...Zielinski, autore del gol del momentaneo successo del Napoli ... ma un pareggio che fa pensare ad una bella partita da poter giocare a Napoli. Il cuore non poteva mancare, sei al Camp Nou, contro il ...Il gol di Zielinski è un lampo che non sveglia i partenopei, che pensano troppo a difendersi piuttosto che a offendere, quando nel primo tempo mostrano nettamente la propria superiorità tecnica. Altra ...