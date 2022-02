Tennis: cambia ancora la Coppa Davis, i gironi a settembre in 4 città (2) (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) - "I giocatori e i capitano hanno fatto capire chiaramente che gradiscono le innovazioni al format portate finora, ma vogliono evitare di finire così tardi la stagione" ha detto il direttore del torneo, Albert Costa. "La decisione di spostare la fase a gironi a settembre risponde a questa esigenza, mantenendo allo stesso tempo la scelta di ospitare la fase a gironi in più città, anzi aggiungendone una quarta. E questo assicura che ancora più tifosi nel mondo potranno tifare per la propria nazionale e godersi l'atmosfera unica della Coppa Davis". La Federazione Tennis Russa e la Croazia, finaliste nel 2021, e le wild card Serbia e Gran Bretagna, sono qualificate di diritto per la fase a gironi 2022. Le altre dodici nazioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) - "I giocatori e i capitano hanno fatto capire chiaramente che gradiscono le innovazioni al format portate finora, ma vogliono evitare di finire così tardi la stagione" ha detto il direttore del torneo, Albert Costa. "La decisione di spostare la fase arisponde a questa esigenza, mantenendo allo stesso tempo la scelta di ospitare la fase ain più, anzi aggiungendone una quarta. E questo assicura chepiù tifosi nel mondo potranno tifare per la propria nazionale e godersi l'atmosfera unica della". La FederazioneRussa e la Croazia, finaliste nel 2021, e le wild card Serbia e Gran Bretagna, sono qualificate di diritto per la fase a2022. Le altre dodici nazioni ...

Advertising

TV7Benevento : Tennis: cambia ancora la Coppa Davis, i gironi a settembre in 4 città (2) - - TV7Benevento : Tennis: cambia ancora la Coppa Davis, i gironi a settembre in 4 città - - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Coppa Davis, si cambia: la fase a gironi si disputerà a settembre in quattro città - AlaskaSpines : RT @E__l__e__: Mmmm...non sono convinta Ai ragazzi serve il greenpass per fare sport, cosa cambia nel tennis??? - AlaskaSpines : Dite alla Chiara che se hai 12 anni e non sei #vaccinato a vedere #Djokovic non ci puoi andare, e nemmeno a giocare… -