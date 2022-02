Covid, ok Aifa a primo anticorpo per prevenire malattia in pazienti fragili (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) a una combinazione di due anticorpi monoclonali a lunga durata d’azione (tixagevimab e cilgavimab) per prevenire Covid-19 nei pazienti fragili prima dell’esposizione al virus. Nello studio internazionale di fase 3 Provent su circa 5.200 persone, il mix dell’anglosvedese AstraZeneca ha mostrato una riduzione statisticamente significativa, pari all’83%, del rischio di sviluppare la malattia in forma sintomatica, con una protezione che continua per almeno 6 mesi dopo una sola dose. La profilassi pre-esposizione a Covid – ricorda una nota – è un’arma particolarmente importante per proteggere i più vulnerabili, come le persone affette da leucemia linfatica cronica, da immunodeficienze primitive o ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 febbraio 2022) (Adnkronos) – Via libera dell’Agenzia italiana del farmaco () a una combinazione di due anticorpi monoclonali a lunga durata d’azione (tixagevimab e cilgavimab) per-19 neiprima dell’esposizione al virus. Nello studio internazionale di fase 3 Provent su circa 5.200 persone, il mix dell’anglosvedese AstraZeneca ha mostrato una riduzione statisticamente significativa, pari all’83%, del rischio di sviluppare lain forma sintomatica, con una protezione che continua per almeno 6 mesi dopo una sola dose. La profilassi pre-esposizione a– ricorda una nota – è un’arma particolarmente importante per proteggere i più vulnerabili, come le persone affette da leucemia linfatica cronica, da immunodeficienze primitive o ...

