Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon, l’attore di DOC? Età, lavoro, Instagram (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Pierpaolo Spollon, ma conosciamolo meglio e scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata! Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon? Pierpaolo Spollon è un giovane attore, ora protagonista della seconda stagione di DOC nelle tue mani dopo il successo riscosso diverse settimane fa con la fiction Blanca, sempre su Rai 1. Della sua vita privata, però, non abbiamo molte informazioni: sembra essere geloso e riservato e sui social, dove è molto attivo, non fa trapelare nulla. Nel suo passato, però, c’è stata una donna, Angela, che Spollon avrebbe conosciuto al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 febbraio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamolo meglio e scopriamo qualcosa di più sulla sua vita privata! Chi è ladiè un giovane attore, ora protagonista della seconda stagione dinelle tue mani dopo il successo riscosso diverse settimane fa con la fiction Blanca, sempre su Rai 1. Della sua vita privata, però, non abbiamo molte informazioni: sembra essere geloso e riservato e sui social, dove è molto attivo, non fa trapelare nulla. Nel suo passato, però, c’è stata una donna, Angela, cheavrebbe conosciuto al ...

Advertising

CorriereCitta : Chi è la fidanzata di Pierpaolo Spollon, l’attore di DOC? Età, lavoro, Instagram - MilaSpicola : @nunziapenelope @chiara_valerio @AstroSamantha Barbie è uno dei veicoli più potenti di role modeling che esistano a… - Rossana60479135 : Avete capito come stanno le cose? Mia sorella da feste perché è fidanzata, e io non posso perché non sono fidanzata… - GalliDeborah : @MilanNewsit Chi sarebbe la fidanzata scusate??? -