(Di giovedì 17 febbraio 2022)e Michael Douglas ottennero stipendi molto diversi pere per questo motivo l'attrice pensò di "preservarsi" con unasulha ribadito quanto il suo stipendio perfosse molto più basso di quello del suo co-protagonista Michael Douglas. L'attrice ha quindi ricordato lache lei stessa ha chiesto venisse aggiunta al suoe le reazioni dellaa questa sua "particolare" richiesta. Il dibattito sul divario retributivo tra uomini e donne ad Hollywood va avanti ormai da decenni, e non importa seabbia ormai 30 anni: ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Basic Instinct, Sharon Stone: 'Aggiunsi una clausola al contratto, la gente mi considerò pazza'… - Cazzocitalii : @eminenza15 @chiamamiile È poetico fa molto basic instinct - Ronnie09522647 : Accidentaccio ragazzi lo faia.... Ho scambiato il ricettario da cucina con il libro del kamasutra. Pero' non e' and… - il_Fuco_ : @Martinscake1 e poi Sharon Stone nella scena più famosa di Basic Instinct - cinemaniaco_fb : ?????????????? Sharon Stone sull'abito di Basic Instinct: 'Era progettato per farmi avere il controllo sugli uomini'… -

Ultime Notizie dalla rete : Basic Instinct

Cinefilos.it

Sharon Stone ha richiamato alla mente, film di Paul Verhoeven in cui ha interpretato il ruolo di Catherine Tramell al fianco di Michael Douglas, ricordando quanto appreso da quell'esperienza e l'intento per il quale è ...Ho vistoa tredici anni; Pulp Fiction a quattordici (che gran tono che mi davo, quando riuscivo ad aggirare i divieti ai minori al cinema); a quindici anni ho letto Lolita . Oggi, a ...Sharon Stone: "L’abito di Basic Instinct? Chiuso ermeticamente in un portabiti". L’attrice conserva ancora il vestito bianco indossato nel film del 1992: "Come una capsula del tempo".Sharon Stone e Michael Douglas ottennero stipendi molto diversi per Basic Instinct e per questo motivo l'attrice pensò di "preservarsi" con una clausola sul contratto. Sharon Stone ha ribadito quanto ...