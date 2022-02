Verso Inter-Liverpool | per i nerazzurri un solo successo agli ottavi contro un'inglese | ma poi fu Triplete

Advertising

Inter : I nerazzurri sono in volo verso Napoli ?? #NapoliInter #Inter #SerieA #Football - 23_Frog : Verso Napoli-Inter ???? #ForzaInter #Inter #Training - sportli26181512 : Verso Inter-Liverpool: solo un'inglese ha battuto sia i nerazzurri che il Milan nella stessa Champions: Questa sera… - sportli26181512 : Verso Inter-Liverpool: Reds vincenti nelle ultime due trasferte italiane di Champions: Questa sera a partire dalle… - zazoomblog : Verso Inter-Liverpool: sono 5 i precedenti in Europa - #Verso #Inter-Liverpool: #precedenti -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Inter

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Questa sera a partire dalle ore 21 l'ospiterà a San Siro il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità. Il Liverpool ha vinto le ultime due trasferte contro ...... dopo aver completato la loro partecipazione alle esercitazioni tattiche, si stanno spostando... Commentando la notizia ai microfoni di radio France, l'Alto Rappresentante Ue per la politica ...Sport - Questo sarà il quinto incontro tra Inter e Liverpool in una competizione europea. Ciascuno dei quattro precedenti è stato nella fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni/Champions ...58' - La costruzione dal basso non riesce, allora Rovida prova a lanciare lungo verso Casadei, oscurato nel duello aereo da due avversari. 57' - L'Inter fatica tremendamente a mettere in fila tre ...