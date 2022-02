Terremoto oggi in Guatemala, sisma di magnitudo 6.2 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un Terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito oggi il Guatemala sudoccidentale riducendo alcuni edifici in macerie, sradicando alberi e provocando frane. Le scosse sono state avvertite anche in El Salvador e in Messico. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo mediterraneo spiegando che l’epicentro è stato rilevato a una profondità di 96 chilometri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – Undi6.2 ha colpitoilsudoccidentale riducendo alcuni edifici in macerie, sradicando alberi e provocando frane. Le scosse sono state avvertite anche in El Salvador e in Messico. Lo ha reso noto il Centro sismologico europeo mediterraneo spiegando che l’epicentro è stato rilevato a una profondità di 96 chilometri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

