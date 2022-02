Sport in tv oggi, mercoledì 16 febbraio: programma e orari di tutti gli eventi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il palinsesto Sportivo di oggi, mercoledì 16 febbraio. Ecco a seguire tutta la programmazione completa della giornata odierna per quel che concerne lo Sport in tv, con una serie di eventi di grande livello da seguire. Si parte al solito nella notte con le Olimpiadi di Pechino che proseguono fino a dopo pranzo e con ottime chance di medaglia per gli azzurri. In serata l’imperdibile Inter-Liverpool di Champions League. Non mancherà il tennis con cinque tornei e il basket con la Coppa Italia, di seguito le programmazione completa. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il palinsestoivo di16. Ecco a seguire tutta lazione completa della giornata odierna per quel che concerne loin tv, con una serie didi grande livello da seguire. Si parte al solito nella notte con le Olimpiadi di Pechino che proseguono fino a dopo pranzo e con ottime chance di medaglia per gli azzurri. In serata l’imperdibile Inter-Liverpool di Champions League. Non mancherà il tennis con cinque tornei e il basket con la Coppa Italia, di seguito lezione completa.Face.

Ultime Notizie dalla rete : Sport oggi Lega di Serie A, il nuovo presidente ancora non c'è Il rinvio è stato richiesto anche alla luce della contestuale pendenza della procedura di elezione del Presidente della Lega che, celebrata oggi la seconda Assemblea elettiva, sarà riproposta entro ...

Italbasket, i 16 convocati per le sfide contro l'Islanda Le scelte di Sacchetti Proprio oggi il CT azzurro Meo Sacchetti ha sciolto le riserve e diramato la lista dei 16 convocati dai quali usciranno i 12 che scenderanno in campo nelle due sfide. Rispetto ...

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi Sky Sport Olimpiadi Pechino Day 12, Diretta Gare Mercoledi 16 Febbraio (Discovery+ e Rai2) Mercoledì 16 febbraio andrà in scena la dodicesima giornata (diretta Eurosport / Discovery+ / Rai 2 / Rai Sport) delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi e sul ghiaccio cinesi si ...

LIVE Bob a 2, Olimpiadi Pechino 2022 in DIRETTA: duello tedesco tra Friedrich e Lochner Sport - Si prevede una sfida tutta tedesca per la medaglia d'oro. 15.20 Il tedesco Johannes Lochner fa registrare il primo tempo: 1'58 53. 15.18 Primo tempo per il russo Rostislav Gaitiukevich ( 1'59 ...

