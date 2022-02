Referendum | ammessi quattro quesiti sulla giustizia Atteso il responso sulla cannabis

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Quelli sinora dichiarati ammissibili dalla Consulta riguardano l’abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, la limitazione delle misure cautelari, la separazione delle funzioni dei magistrati e l’eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm. Prosegue l’esame degli altri

Advertising

lorepregliasco : La bocciatura del referendum sull'eutanasia rischia di rendere anche più difficile raggiungere il quorum per gli al… - aldotorchiaro : #Referendum sono stati ammessi 4 quesiti: abolizione della legge Severino, limiti ad abusi della custodia cautelare… - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: #FdI appoggerà solo 2 dei 4 #referendum sulla #giustizia ammessi dalla #Cortecostituzionale, ossia quello sulle separazi… - RivettaElena : RT @NicolaCantisan1: Si va a votare! Ammessi i primi 4 #Referendum sulla Giustizia #ReferendumGiustizia - danieledv79 : RT @RaffaelePizzati: Ammessi 4 referendum sulla giustizia: sì a quello sulla Severino e sulla separazione fra pm e giudici -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum ammessi

quattrosulla giustizia. Intervista a Luca Paolini" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Luca Paolini (deputato, Lega - Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)). L'intervista ...Prosegue l'esame degli altri quesiti La Corte costituzionale ha ammesso 4sulla giustizia, deve ancora esaminane altri due più quello sulla legalizzazione della cannabis. I quesiti ...Sono in tutto 4 per ora i referendum ammessi dalla Corte costituzionale in materia di giustizia, ma l'esame degli altri quesiti prosegue. Lo sottolinea la stessa Consulta in una nota. Quelli sinora ...“Nel merito – ha proseguito – alcuni dei quesiti ammessi riguardano temi di estrema rilevanza ... Marco Di Maio di Italia Viva: “Ottima notizia l’ammissibilità dei Referendum sulla Giustizia. Che ...